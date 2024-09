Sieviete, kuras četrus gadus vecais bērns pirms pāris nedēļām nomira Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), vērsusies ar iesniegumu Valsts policijā (VP) ar lūgumu pārbaudīt, vai ārsti atbilstoši ārstējuši viņas bērnu, kā arī to, vai viņu darbībās nav saskatāma nolaidība un bezdarbība, portālam "Delfi" apstiprināja Valsts policijas (VP) pārstāve Gita Gžibovska.

"Delfi" jau vēstīja, ka 16. septembrī BKUS intensīvajā terapijā nomira četrus gadus vecais puisēns no Vidzemes reģiona, kurš bija saslimis ar difteriju. Neviens no saslimušās ģimenes bērniem nebija vakcinēts, turklāt ģimene pēc tam, pretēji ārstu norādījumiem, no slimnīcas izņēma abas ar difteriju slimās meitas, par ko policija pēc slimnīcas iesnieguma sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 141. panta otrās daļas.