Nila Ušakova (S) un Andra Amerika (GKR) pārvēlēšanas gadījumā prokuratūra varētu atkārtoti vērsties Eiropas Parlamentā (EP) ar ierosinājumu par deputāta imunitātes atcelšanu, noskaidroja aģentūra LETA.

Pagaidām iespējas abus politiķus apsūdzēt nav, taču pirmais atskaites punkts būs jūnijs, kad sagaidāmas jaunas EP vēlēšanas. Ja kāds no viņiem tiek pārvēlēts, tad pastāv nepieciešamība atkārtoti vērsties EP, lai noņemtu imunitāti. "Ja šāds variants piepildās, tad mums tā acīmredzami, visdrīzāk, būs jārīkojas. Ja amatpersonai ceļ apsūdzību un kādu brīdi viņš nav deputāts, bet viņš tiek atkārtoti pārvēlēts, tad vienalga laikam jāvēršas pie EP," norādīja prokurors.

Prokuroram esot grūti spriest, cik EP deputātu iedziļinājās prokuratūras ierosinājumā par abiem politiķiem, taču viņš uzskata, ka tādu bijis diezgan maz. Vienlaikus EP deputāti neesot tiesa, kurai jāvērtē pierādījumi. "Viņi skatās kas ir uzrakstīts apsūdzības projektā jeb nosūtītajā pieprasījumā, un no tās tad arī vadās," uzsvēra Zelčs.

Prokurors atgādināja, ka Ušakovs netiks apsūdzēts par nekādām darbībām, kuras viņš būtu veicis kā EP deputāts un kādām savām politiskām darbībām. "Darbības ko viņš ir veicis kā Rīgas domes priekšsēdētājs, ir tikai viens no aspektiem. Pamatā jau nav mūsu vēršanās pret viņu kā politiķi, arī strādājot Rīgas domē, bet gan tas, ka viņš ir vienojies ar privātpersonu par to, ka darbības tiks veiktas par kukuļiem," norādīja prokurors.

Zelčs arī apliecināja, ka tieši Ušakovam, atšķirībā no Amerika, potenciālā apsūdzība ir nopietnāka, jo Ušakovs ir "centrālā persona" šajā kriminālprocesā.

Vienlaikus prokurors nešaubās, ka Ušakovs to turpinās saukt par politisko vēršanos pret viņu, taču prakse liecina, ka politiskajos amatos esošas amatpersonas teju katrā krimināllietā apgalvo, ka vēršanās pret tām notiek politiskās darbības dēļ.

Priekšlikumā atzīmēts, ka no 2017. gada 22. jūlija līdz 2017. gada 17. septembrim Ušakovs, būdams Rīgas pilsētas mērs, proti, atrazdamies publiski atbildīgā amatā, kā arī pārstāvot Rīgas pašvaldību kā Rīgas pārvadājumu uzņēmuma akcionāru, cita starpā uzņēmuma "Rīgas mikroautobusu satiksme" pastarpinātajam īpašniekam esot pieprasījis kukuli 50% apmērā no summām, ko šis uzņēmums saņēma no Rīgas pašvaldības par tā pārvadātajiem pasažieriem, kuriem ir bijušas tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm.