"Panorāma" ziņo, ka par docenta iespējamo uzmākšanos raidījumu informējuši vairāki savstarpēji nesaistīti avoti. Taču viena studente, neatklājot savu identitāti, raidījumam norādīa, ka docents viņai naktīs sūtījis īsziņas, kurās aicinājis pie sevis ciemos. "Viņš veidoja sarakstus ar meitenēm, ar kurām viņš gribētu pārgulēt no mūsu kursa. Tas pēc tam koralēja ar to, kādas atzīmes ieguvām skatēs," raidījumam atklāja anonīmā studente.

Tam sekoja akadēmijas padomes lēmums izteikt neuzticību akadēmijas rektoram Prānim un aicinājums viņam atkāpties no amata. Padome brīdināja – ja rektors atteiksies atkāpties no amata, JVLMA padome aicinās Senāta priekšsēdātāju Ilonu Meiju pēc iespējas ātrāk izskatīt šo lēmumu Senāta ārkārtas sēdē.

Taču JVLMA rektors Guntars Prānis paziņojis, neplāno atkāpties no amata. Viņš uzskata, ka var būt daļa no efektīva situācijas risinājuma. Līdz ar to šis jautājums tiks izskatīts JVLMA Senāta ārkārtas sēdē.