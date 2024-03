Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) atkāpsies no amata, par to mediju pārstāvjus ceturtdien, 28. martā, informēja politiķis.

Pēc tikšanās ar premjerministri Kariņš mediju pārstāvjiem īsā paziņojumā sacīja, ka ir informējis Siliņu par demisiju un viņš no amata atkāpsies 10. aprīlī, kad par viņa atstādināšanu no amata lems Saeima.

Iepriekš LTV raidījums "Panorāma" vēstīja, ka, reaģējot uz Ģenerālprokuratūras sākto kriminālprocesu, "Jaunā Vienotība" (JV) nedēļas nogalē sanāca uz slēgtu sēdi, uz kuru bija aicināts arī Kariņš, taču viņš neieradās. Partijas valde lēma, ko darīt tālāk, un neoficiāla informācija liecina, ka viens no variantiem ir prasīt Kariņa demisiju.

"Delfi" jau vēstīja, ka pērn opozīcijā esošais politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS) uzdeva virkni jautājumu par Kariņa valdības vadīšanas laikā praktizēto speciālo avioreisu izmantošanu. Tāpat AS vērsās Valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt šo lidojumu pamatotību. Valsts kontrole savu darbu ir veikusi, tomēr ziņojuma publiskošana aizkavējusies, jo Valsts kanceleja to apstrīdējusi.