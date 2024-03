"Delfi" jau vēstīja, ka pērn opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) uzdeva virkni jautājumu par Kariņa laikā praktizēto speciālo avioreisu izmantošanu. Tāpat AS vērsās Valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt šo lidojumu pamatotību.

Šodien revīzijas iestāde ziņo, ka tā no Valsts kancelejas ir saņēmusi apstrīdēšanas iesniegumu. Līdz ar to revīzijas starpziņojums par Ministru prezidenta speciālajiem lidojumiem piektdien, 15. martā, vēl netiks publiskots.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada novembrī Valsts kanceleja atbildes vēstulē AS norādīja speciālo gaisa transporta līgumreisu izmaksas par laika posmu no 2019. gada janvāra līdz 2023.gada septembrim, kas segti no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kopējai summai veidojot 600 000 eiro.