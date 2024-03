Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) atkāpsies no amata, par to mediju pārstāvjus ceturtdien, 28. martā, informēja politiķis.

Kariņš vārdos skops

Pēc tikšanās ar premjerministri Kariņš mediju pārstāvjiem īsā paziņojumā sacīja, ka ir informējis Siliņu par demisiju un viņš no amata atkāpsies 10. aprīlī, kad par viņa atstādināšanu no amata lems Saeima.

Siliņa: Kariņš rīkojas kā Rietumu politiķis

Savukārt Siliņa pēc tikšanās ar Kariņu pavēstīja, ka saņēmusi ārlietu ministrs demisijas rakstu un premjerministre to pieņēmusi. Kariņš ministra amatā vēl būs līdz 10. aprīlim, kad par viņa atstādināšanu no amata lems Saeima, savukārt 12. aprīlī varētu tikt nosaukts nākamais ārlietu ministrs vai ministre. Siliņa sacīja, ka viņai patlaban neesot kandidātu, kas varētu stāties Kariņa vietā.

Siliņa uzsvēra, ka Kariņš ir strādājis ārlietu ministra amatā godprātīgi un viņš ir labi pārstāvējis Latvijas intereses Eiropas Savienībā un NATO. Vērtējot viņa paša lēmumu pamest amatu, premjerministre atzina, ka Kariņš rīkojies kā "kārtīgs Rietumu politiķis", lai noņemtu šaubu ēnu no Ģenerālprokuratūrā sāktās lietas par Kariņa valdīšanas laikā īstenoto praksi komandējumos izmantot privātus avioreisus.

Jurēvics: atbildīgs lēmums

"Kariņa atkāpšanās no ārlietu ministra amata ir cienīgs un atbildīgs valstsvīra lēmums, lai neļautu oponentiem šo situāciju izmantot uzbrukumiem Siliņas vadītajai valdībai un JV kopumā, lai varam turpināt strādāt un paveikt iesāktos un plānotos darbus," pauž Jurēvics.

Politiķis norāda, ka Kariņš gan kā premjers, gan ārlietu ministrs sekmīgi strādājis un aizstāvējis Latvijas valsts intereses. "Viņš ar savu komandu izcīnījis vēsturiski lielāko ES finansējumu daudzgadu budžeta ciklā, kas šobrīd ļauj attīstīt mūsu valsts ekonomiku. Panācis būtisku atbalstu no ES un NATO Latvijas drošības stiprināšanai un Ukrainai cīņā pret agresoru," norāda Jurēvics.

Viņš secina, ka šādi notikumi jebkuram cilvēkam ir grūts laiks, taču Kariņš ir un būs daļa no JV komandas un Jurēvics ir pārliecināts, ka Kariņš savas zināšanas, pieredzi un enerģiju turpinās ieguldīt, veiksmīgi strādājot Latvijas labā.

Iepriekš LTV raidījums "Panorāma" vēstīja, ka, reaģējot uz Ģenerālprokuratūras sākto kriminālprocesu, "Jaunā Vienotība" (JV) nedēļas nogalē sanāca uz slēgtu sēdi, uz kuru bija aicināts arī Kariņš, taču viņš neieradās. Partijas valde lēma, ko darīt tālāk, un neoficiāla informācija liecina, ka viens no variantiem ir prasīt Kariņa demisiju.

"Delfi" jau vēstīja, ka pērn opozīcijā esošais politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS) uzdeva virkni jautājumu par Kariņa valdības vadīšanas laikā praktizēto speciālo avioreisu izmantošanu. Tāpat AS vērsās Valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt šo lidojumu pamatotību. Valsts kontrole savu darbu ir veikusi, tomēr ziņojuma publiskošana aizkavējusies, jo Valsts kanceleja to apstrīdējusi.