Jelgavas novada mērs Madars Lasmanis (LA) atkāpjas no amata, liecina viņa izplatītais paziņojums.

Trešdien, 3. aprīlī. Jelgavas novada deputāti ārkārtas sēdē bija plānots Lasmani no amata atbrīvot.

Ārkārtas sēde sasaukta pēc septiņu deputātu pieprasījuma Lasmani no amata atbrīvot. Šāds solis sekoja pēc tam, kad sociālajā medijā "X" tika publicēts video fragments no budžeta komisijas sēdes, kurā Lasmanis, vadot sēdi no automašīnas, sniedzas tās aizmugurē, glāstot sievietes kāju. Domes priekšsēdētājs toreiz portālam "Delfi" stāstīja, ka "katram jāspriež pēc savas samaitātības pakāpes", un minēja, ka sīkāk nekas neesot jāskaidro.