LŽA skaidro, ka SIF ir lūdzis fonda ekspertiem vērtēt pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" īstenotā Mediju atbalsta fonda projekta "Šķelšanās" 4. sērijas atbilstību projekta mērķim un aktivitātēm un to, vai šī epizode pārkāpj konkursa nolikuma punktu, kas paredz, ka "konkursā netiks atbalstīti uz politiskā spēka tēla veidošanu vērsti pasākumi". LŽA ar šādu praksi nav apmierināta un vērtē to kā bīstamu, jo SIF, izvērtējot hipotētiskas problēmas projektā, "ir atsaucies politiskas partijas kampaņai".

"Ir labi zināms, ka Latvijas politikā bieži izmanto sazvērestības teorijas, lai novērstu uzmanību no savām problēmām un pārliktu uzsvaru uz kaut ko citu. Parasti profesionāli mediji un iestādes tās spēj atšķirt no patiesības. Ja aizskarts gods un cieņa, jāvēršas tiesā pret to, kas ir aizskāris," pauž LŽA pārstāvji.