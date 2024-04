Pētnieciskās žurnālistikas centra " Re:Baltica " projekta atbilstības Mediju atbalsta fonda (MAF) nolikumam izvērtēšanai Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) piesaistījis ekspertus un pauž bažas par it kā nepamatotas kritikas raidīšanu fonda virzienā.

"Mēs vēlamies izteikt publisku nosodījumu šādai nepamatotai rīcībai, jo publiskajā telpā īsi pirms lēmuma pieņemšanas nekorekti tiek jaukta projekta konkursa nolikuma prasību ievērošana ar mediju brīvības ietekmēšanu, par kuru mēs kā SIF vienmēr esam iestājušies un turpināsim to darīt," uzsver SIF.

"Atšķirībā no medijiem , kas var brīvi izvēlēties, kad tiek publicēta kāda informācija, mums kā valsts iestādei ir krietni vien mazākas elastības iespējas, īpaši tad, ja atskaites datums ir ietverts līgumā. Šobrīd projektu gala atskaišu izvērtēšanas process rit savu ierasto gaitu," uzsver SIF.

SIF arī atzīmē, ka gada laikā fonda dažādu programmu projektu konkursos vidēji iesniedz ap 750 projektiem, no kuriem tiek apstiprināti ap 400. No 2018. gada SIF izveidots jauns projektu pieteikumu dizains, lai padarītu vieglāku projektu iesniegšanu, skaidrāku un caurspīdīgāku visu konkursa posmu no iesniegšanas un vērtēšanas līdz rezultātu paziņošanai.