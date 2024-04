Ministru kabinets otrdien, 30. aprīlī, izskatīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto Latvijas ekonomikas izaugsmes stratēģiju, kas paredz desmit gadu laikā dubultot valsts iekšzemes kopproduktu (IKP) – no līdzšinējiem 40,3 miljardiem eiro līdz 83 miljardiem eiro 2035. gadā.

"To plānots sasniegt, ievērojami kāpinot Latvijas uzņēmumu produktivitāti – no 60% no Eiropas Savienības (ES) vidējā rādītāja 2023. gadā līdz ES vidējam līmenim 2035. gadā," skaidroja ministrijā.