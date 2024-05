Iepriekš Siliņa jau bija ierosinājusi ierosināja dienesta pārbaudi pret Citskovski un viņš uz dienesta pārbaudes laiku tika atstādināts no amata.

Tāpat rakstīts, ka laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam toreizējā premjera Kariņa speciālo avioreisu nodrošināšanai nelikumīgi izlietoti vismaz 222 000 eiro no valsts budžeta, bet neekonomiski – vismaz 324 000 eiro no Eiropas Savienības (ES) budžeta, secinājusi Valsts kontrole.