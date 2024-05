EM sagatavotajā ziņojumā "Par Latvijas ekonomikas attīstību" kā galvenais sasniedzamais rezultāts ir noteikta Latvijas ekonomikas apjoma dubultošana desmit gadu laikā, līdz 2035. gadam panākot Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) apjomu 83 miljardu eiro apmērā. To plānots sasniegt, ievērojami kāpinot Latvijas uzņēmumu produktivitāti – no 60% no Eiropas Savienības (ES) vidējā rādītāja 2023. gadā līdz ES vidējam līmenim 2035. gadā.