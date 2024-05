" Ukrainai ir jāatļauj veikt uzbrukumus pa objektiem Krievijas teritorijā. Militāro piegāžu apjoms un ātrums Ukrainai ir tikai viena medaļas puse. Otra puse ir tas, kā šis militārais aprīkojums tiek izmantots. Kamēr dažas valstis neļauj veikt triecienus Krievijas teritorijā, tā turpina nogalināt Ukrainas iedzīvotājus un graut tās infrastruktūru no Krievijas teritorijas," pēc Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmes Briselē sacījis aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā.

Sprūds arī uzsvēra, ka jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai paātrinātu pretgaisa aizsardzības sistēmu, dronu un munīcijas piegādes Ukrainas vienībām: "Kopš Krievijas sāktā kara Ukraina ir spējusi strauji attīstīt savu militāro industriju. Ieroču sistēmas un munīcija no Ukrainas ražotnēm uz kaujas lauku ievērojami samazinātu piegādes ķēžu garumu un ilgumu. Tādēļ atbalstāma ir ideja par Krievijas Centrālās bankas iesaldētās peļņas novirzīšanu arī Ukrainas militārajā ražošanā."

Sanāksmes laikā Sprūds uzsvēra arī nepieciešamību investēt ES līdzekļus koalīcijās Ukrainas atbalstam. Latvijas iniciētā dronu koalīcija gan atbalsta Ukrainu, gan palīdz attīstīt dronu tehnoloģijas to pilnā dzīves ciklā no izpētes līdz ražošanai, testiem un sertifikācijai. Ukrainas atsauksmes no kaujas lauka, kur dronu koalīcijas dalībvalstu piegādātie bezpilota lidaparāti tiek pielietoti karadarbībā, sniedz būtisku atgriezenisko saiti tehnoloģijas pilnveidošanai.