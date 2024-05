Pēc neuzticības izteikšanas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) pati neatkāpsies no amata, jo nesaskata tam pamatu, aģentūrai LETA apliecināja ministre.

Parakstu vākšana noslēdzās trešdien, un arodbiedrība sākusi skaitīt, cik izdevies savākt, aģentūrai LETA pavēstīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga . Līdz šim LIZDA birojs saskaitījis vismaz 3500 parakstus no piecām LIZDA arodorganizācijām. Informācija vēl jāsaņem no 38 LIZDA teritoriālajām arodorganizācijām. Vanaga prognozē, ka kopējais parakstu skaits "būs diezgan iespaidīgs".

Lai arī LIZDA ieskatā, politiķim vajadzētu atkāpties no amata, "ja tik daudzi izrādījuši neuzticību", tā rēķinās, ka premjere Evika Siliņa (JV) neprasīs Čakšas demisiju. "Visticamāk jau, ka [Čakša] paliks amatā, bet mums ir svarīgi, lai viņa redz, kā viņu vērtē nozares darbinieki," aģentūrai LETA iepriekš sacīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA uztur apņemšanos par tiesvedību no septembra – atkarīgs no tā, kādus grozījumus valdība pieņems. Reālo kaitējumu varēs aprēķināt no 1.septembra, jo tad būtu jāstājas spēkā nākošajiem slodzes balansēšanas soļiem.