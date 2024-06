" Stradiņa slimnīca ir stingri apņēmusies atgūt maksimāli iespējamo izdevumu un zaudējumu apjomu no būvnieka, tāpēc detalizēs un papildinās šo prasības pieteikumu ar jauniem prasījumiem vai sniegs tiesā citus prasību pieteikumus," viņš norāda.

Būvnieks, slēdzot līgumu ar slimnīcu, apņēmies segt arī visus izdevumus un zaudējumus, kas termiņu kavējuma dēļ varētu rasties, tostarp apmaksāt arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF ) programmas līdzfinansējumu. Ņemot vērā, ka no ERAF kopumā saņemtais finansējums pārsniedz 60 miljonu eiro, arī šajā sadaļā piedzenamā naudas līdzekļu kopsumma varētu vairākkārt pieaugt. SIA "Velve" tiks prasīts atlīdzināt arī citus zaudējumus un izdevumus, tostarp jaunu iepirkumu rīkošanas izmaksas, veikto ekspertīžu izmaksas, izdevumus par juridisko palīdzību un citus izdevumus, kas radušies un vēl radīsies būvnieka nespējas dēļ ievērot līgumā minētos pienākumus.

Butulis skaidro, ka, lai no bijušā būvnieka varētu piedzīt visus izdevumus un zaudējumus, ir jāveic precīzs piedzenamās summas aprēķins, kas būvniecības procesa apstākļu dēļ ir visnotaļ laikietilpīgs uzdevums. Turklāt varētu rasties vēl papildu zaudējumi un izdevumi. Viņš atzīst, ka patlaban nevar precīzi pateikt, cik liels būs slimnīcas prasījums tiesā pret SIA "Velve", jo bez kopējā izdevumu un zaudējumu apmēra nāksies vērtēt arī būvnieka maksātspēju.

Pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem tika atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.