Sadarbībā ar nozari Veselības ministrijā (VM) ir izstrādāts plāns, kā samazināt cenas recepšu un kompensējamajiem medikamentiem par 15-20%. Par to otrdien, 11. jūnijā, informēja medijus.

Fiksēts uzcenojums lieltirgotavām un aptiekām

Turpmāk lieltirgotavas par jebkuru recepšu zāļu iepakojumu varēs prasīt 0,50 eiro lielu uzcenojumu. Savukārt aptieku uzcenojumam plānoti trīs līmeņi: medikamentiem, kas maksā līdz 2 eiro, uzcenojums būs 0,50 eiro; no 2 līdz 100 eiro uzcenojums būs 1,20 eiro; medikamentiem virs 100 eiro – 2 eiro uzcenojums. Uzcenojumi būs fiksēti nevis procentuāli, kā ir šobrīd, sacīja Kaupere.

Tāpat ir noteikti vairāki izņēmumi: no pacienta receptes apkalpošanas maksas būs atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam un trūcīgas personas. Savukārt hroniskiem pacientiem būs iespēja izrakstīt vienā receptē zāles trīs mēnešu patēriņam. Kā paskaidroja Abu Meri, vienā reizē iegādājoties vienu iepakojumu recepšu medikamentu, ja recepte paliek atvērta, nākamajā pirkumā vairs nebūs jāmaksā 0,75 eiro par farmaceita pakalpojumu.

Kādi būs ieguvumi pacientiem

Pacientiem, kuriem nepieciešami medikamenti no kompensējamo zāļu saraksta, bet papildu terapijai vajadzīgi arī recepšu medikamenti, - par tiem izdevumi samazināsies.

No samaksas par receptes apkalpošanas maksu tiks atbrīvotas trūcīgā personas.

Savukārt medikaments kuņģa un zarnu čūlu profilaksei, kas šobrīd maksā 15,12 eiro, maksās 12,85 eiro, antibiotiku cena no 21,13 eiro samazināsies uz 17,25 eiro. Savukārt populārs antikoagulants, kas šobrīd maksā 75,13 eiro, pēc izmaiņām maksās 33,82 eiro, proti, par 55% lētāk, liecina VM aprēķini.

Ko iegūs aptiekas

VM uzsver, ka šo izmaiņu rezultātā aptiekas iegūs reālu neatkarību no lieltirgotājiem un aptiekai būs iespējas pelnīt no pakalpojuma maksas, nevis būt atkarīgai no lieltirgotavas atlaides. Šis modelis arī ļaus turpināt komerciālu darbību un attīstību arī aptiekām, kas atrodas laukos un apdzīvotās vietās ar nelielu iedzīvotāju skaitu.