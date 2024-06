Tāpat kopš maija vidus NMPD mediķi slīkšanas dēļ ir devušies trīs izsaukumos arī pie pašiem mazākajiem. Divi no šiem gadījumiem ir ar smagām un traģiskām sekām, informē Freimane.

Kāds trīs gadus vecs bērns slimnīcā nogādāts ļoti smagā stāvoklī – vecāki bērnu atrada netālu esošajā ezerā. Bērnu veiksmīgi izvilka laukā no ūdens, taču viņš neelpoja, tādēļ līdz NMPD atbraukšanai ģimenes locekļi, uzklausot NMPD dispečera norādes pa telefonu, viņam sniedza pirmo palīdzību, veicot atdzīvināšanas pasākumus un mazuli izdevās kopīgiem spēkiem glābt.

Savukārt vairāki pirmo klašu skolēni vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā pēc tam, kad skrējuši pāri ielai, aizmirstot par ceļu satiksmes noteikumiem. Daudz ir arī dažādu lūzumu, galvas traumu, kas galvenokārt gūtas lēkājot uz batuta vai pārgalvīgi braucot ar skrejriteni uz ielas un skeitparkos. Piemēram, kāds astoņus gadus vecs zēns slimnīcā nogādāts ar aizdomām par atslēgas kaula lūzumu. Viņš ar skrejriteni lielā ātrumā pārgalvīgi bija mēģinājis nobraukt no bērnu slidkalniņa rotaļlaukumā. Kādā citā gadījumā bērns guvis smagu traumu pēc sitiena ar šūpolēm pa galvu, norāda NMPD.

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kuri nereti beidzas ar traģiskām sekām, bērniem un pusaudžiem ir jābūt apdomīgiem, bet vecākiem divkārt atbildīgiem. NMPD aicina pieaugušos atkārtoti pārrunāt ar bērniem un jauniešiem to, kā izvairīties no nelaimes gadījumiem un smagām traumām.