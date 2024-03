No 1. aprīļa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Tilžas brigāde Balvu novadā strādās no pulksten 8 rītā līdz 22 vakarā. Šobrīd brigāde darbojas 24 stundu diennaktī režīmā. Vietējie iedzīvotāji un arī pašvaldība pauž satraukumu par plānoto darba laika samazināšanu. Viņi savākuši vairāk nekā tūkstoš parakstu, uzrakstījuši vēstuli gan veselības ministram, gan Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, arī NMPD direktorei Lienei Cipulei, tāpat arī pašvaldība no savas puses sagatavojusi vēstuli veselības ministram.