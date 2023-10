Viņa arī pauž, ka Kūtris kā kandidāts ministra amatam ir nepiemērots: "Jautājums par kandidātu – mēs varētu pieņemt, ka, ja ZZS šobrīd ir šī prioritāte – kultūra –, tad viņi izvēlētos izcilāko pārstāvi savās rindās vai ārpus tām, kādu [nozares] pārzinātāju. Par Kūtra kungu to nekādi nevar teikt, jo patiesībā viņš līdz šim nekādi nav sevi profilējis kultūras nozarē vai uzskatos par to. Mēs zinām, ka viņam ir daudz dažādu pretrunīgu izteikumu par valsti un valsts virzību kopumā, līdz ar to, protams, viņa nonākšana jebkurā amatā radītu bažīgu," pauž Sloga.