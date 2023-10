Vai jūs zinājāt, ka stāsts par eju zem Daugavas ir patiess? To gan nav rakuši zvēri, viduslaiku mūki, Pēteris I vai nacisti. Patiesība ir krietni vienkāršāka – šo tuneli, pa kuru var iziet no viena Daugavas krasta uz otru zem upes, 2000. gadu sākumā uzbūvēja Rīgas pašvaldība, lai savienotu Daugavas labā un kreisā krasta komunikācijas. Portāls "Delfi" piedāvā ekskluzīvu reportāžu no šī tuneļa, kurā iekļūt nepiederošām personām ir pilnīgi neiespējami.