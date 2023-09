Pēc "Apvienotā saraksta" (AS) iesnieguma, izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai (JV) būs jāsniedz paskaidrojumus par Valsts izglītības un satura centra (VISC) metodiskā materiāla "Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes" sagatavošanu un publicēšanu lietošanai izglītības iestādēs.

AS iesniegumā norāda, ka VISC par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros ir izstrādājis metodisko materiālu "Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes".

Metodiskais materiāls bija publicēts mācību plānošanas e-vidē "MAPE" ar norādi, ka tas ir piemērots skolēniem no 4. klases līdz vidusskolai. Tomēr pēc aktīviem vecāku un sabiedrības pārstāvju iebildumiem sociālajos tīklos, skolu vecāku padomēs un skolām adresētos iesniegumos, materiāls no publiskās vides ir izņemts.

AS deputāts Česlavs Batņa uzsvēra, ka nav pieļaujams, ka deviņus līdz desmit gadus veciem bērniem tiek sniegta informācija, kam viņi nav mentāli un emocionāli gatavi, un tāpat nav pieļaujams, ka sociālā dzimuma ideoloģija ienāk skolā un tiek pasniegta tik maziem bērniem.

AS pauž, ka metodiskā materiāla ievadā norādīts, ka tas veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta noteikumos noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus ar seksuālo izglītību saistītajā mācību saturā.

Metodiskais materiāls ietver gan saturisko daļu, gan video materiālus. AS, iepazīstoties ar metodiskā materiāla saturu, secināja, ka Ministru kabineta noteikumos nav atrodami konkrēti sasniedzamie rezultāti par tematiem, kādi ir minēti metodiskajā materiālā.

Tāpat AS uzver, ka metodiskais materiāls ir pretrunā starptautiskajiem normatīviem dokumentiem par vecāku tiesībām izvēlēties kādu izglītības saturu tie izvēlas saviem bērniem.

AS deputāti lūdz Čakšai skaidrot metodiskā materiāla nepieciešamību, it sevišķi vecumposmam no 4. klases, kā arī norādīt izmaksas un atbildīgos par materiālu gatavošanu.