Priekšlikumu iesniedza septembrī. Te viena no retajām precīzas informācijas drupačiņām: Nacionālās drošības koncepcijā (NDK) iekalts pavisam precīzs mērķis – panākt, ka no 2026. gada 1. janvāra sabiedrisko mediju radīts saturs krievu valodā netiek finansēts no valsts līdzekļiem. Šo drumstaliņu no mutes izmeta Ritvars Jansons (NA), kādreizējais Kultūras ministrijas (KM) parlamentārais sekretārs. Vaicāts par šīs koncepcijas izstrādes gaitu, viņš pēc 52 sekundes gara vispārīga paskaidrojuma bravūrīgi pārtrauc sarunu, noliekot klausuli. Viņu "Delfi" izvaicāja par šīs koncepcijas izstrādi, jo konkrētais tās punkts par sabiedriskajiem medijiem bija pārsteigums gan šīs jomas uzraugošajai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (SEPLP), gan arī Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamentam.