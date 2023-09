Ar 68 balsīm "par", bet desmit balsīm "pret" Saeima ceturtdien, 28. septembrī, atbalstīja valdības izstrādāto Nacionālās drošības koncepciju, kuras viens no punktiem – sabiedriskajiem medijiem no 2026. gada 1. janvāra jāraida tikai valsts valodā – izraisīja asas deputātu debates, vieniem paužot atbalstu šai idejai, citiem – to kritizējot.