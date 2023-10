Svētdien lidostā Dagestānā, kā liecina internetā pieejamie video, vietējo cilvēku pūlis mēģināja pārmeklēt lidostas ēku, tajā meklējot no Telavivas, Izraēlas , ielidojošos ebrejus, draudot ar izrēķināšanos.

Vērtējot šo situāciju, Sārts pauda, ka Krievijas sabiedrība ir radikalizējusies, un situācija Dagestānas lidostā ir viena no radikalizācijas izpausmēm.

"No Krievijas medijiem tiek kurināts naids gan pret ukraiņiem, gan Rietumiem un tagad arī pret Izraēlu. Spriedze Krievijā aug, un Dagestāna ir viena no vietām, no kuras nākuši daudzi Ukrainā kritušie," sacīja Sārts, piebilstot, ka notikušais neizraisot lielu izbrīnu.