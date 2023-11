Neskatoties uz to, ka opozīcijas deputāts Česlavs Batņa (AS) kritizēja partnerības ieviešanu, tomēr viņš ar balsojumu atbalstīja grozījumus Notariāta likumā, kas paredz ieviest šo jauno tiesību institūtu.

Opozīcijas deputāte Linda Matisone (AS) informēja kolēģus, ka pēc šīs likumprojektu pakotnes pieņemšanas opozīcijas partijas savāks nepieciešamos 34 deputātu parakstus pieprasījumam Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam neizsludināt likumu grozījumus un aicināt tos nodot tautas nobalsošanai.

No TM sniegtās informācijas izriet, ka partnerība būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Kas ir partnerība?

Partnerības ieviešanai Saeima pieņēma grozījumus virknē likumu. Ar grozījumiem Notariāta likumā noteikts, ka zvērināts notārs notariālo aktu par partnerību taisīs, ja divas pilngadīgas fiziskas personas kopā personīgi ieradīsies pie viņa un apliecinās, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru.

Partnerība izbeigsies ar personas nāvi vai gadījumā, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai ar tiesas spriedumu. Ziņas par partnerību zvērināts notārs iekļaus Fizisko personu reģistrā, līdz ar to valsts un pašvaldību iestādes varēs identificēt partnerību reģistrējušas un izbeigušas personas.

Ar grozījumiem Pacientu tiesību likumā noteikts, ka personām, kam ir partnerība ar pacientu, būs tiesības saņemt informāciju, ja pacients būs pārtraucis ārstniecību un atstājis ārstniecības iestādi, par savu rīcību neinformējot ārstējošo ārstu vai ārstniecības iestādi, ja pacients ir persona, kura sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nav spējīga pati par sevi parūpēties. Tāpat partnerībā esošiem cilvēkiem būs tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai, ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikšanos no tās.

Partnerība nav laulība

Pirms likumprojektu izskatīšanas pirmajā lasījumā uzrunu Saeimai teica tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), kura skaidroja terminu "partnerība". "Partnerība nav pēc būtības jauns tiesību institūts, bet partnerības pakotne šo partnerību parāda mazliet citā juridiskā gaismā, proti, partnerība ir nevis jaunas tiesiskas attiecības nodibinošu tiesību institūts, bet gan konstatējošs. Tātad nevis konstitutīvs, bet konstatējošs, kur deklaratīvi divas personas, iesniedzot savu savstarpējo deklarāciju ar publisku ticamību pie zvērināta notāra, saņem notariālu aktu, samaksājot par to valsts nodevu," skaidroja ministre.

"Civillikuma sadaļā par laulību teikts, ka ar laulības noslēgšanu tiek nodibinātas jaunas attiecības ar vairākām prezumpcijām. Viena no tām – laulības attiecībās – ir laulāto kopīgas mantas prezumpcija. Partnerībai šādas prezumpcijas nav. Tāpat laulībā ir arī citas prezumpcijas. Šeit nedz savstarpējie mantiskie darījumi, nedz savstarpējās personiskās attiecības partnerībā nav skartas, līdz ar to partnerība tādā izpratnē, kā to paredz Satversmes 110. pants un Satversmes tiesas dotā interpretācija, nekādi neskar laulības institūtu. Bet vēl jo vairāk, nošķir šos divus institūtus," uzsvēra Lībiņa-Egnere.