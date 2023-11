Pēc Strupiša vārdiem, galvenais trūkums esot "pilnas informācijas nepieejamība tiesnešiem", kuriem šīs lietas jāskata. Tā esot valsts kopīga problēma, un tiesu vara kā daļa no valsts varas uzņemas līdzatbildību par notikušo. Valsts pienākums bija izdarīt visu un aizsargāt personu, kura bija reāli cietusi no vardarbības un lūgusi valsts palīdzību, bet nebija valstiski izveidoti funkcionējoši mehānismi, kā to efektīvi izdarīt, uzskata Strupišs.