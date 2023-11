Bijušais premjers Krišjānis Kariņš (JV) speciālos avioreisus jeb tā sauktās "privātās lidmašīnas" pēdējo trīs gadu laikā ir izmantojis 18 ārvalstu braucieniem – par 32 lidojumiem no valsts budžeta samaksāti vairāk nekā 600 000 eiro. Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto", izpētot Valsts kancelejas sniegtos datus, neguva pārliecību par šādu tēriņu lietderību katrā no reisiem, piemēram, vairākos gadījumos dārgie lidojumi, iespējams, izmantoti, lai Kariņš varētu Latvijā atgriezties piektdienas vakarā un viņam ceļošanai nebūtu jāizmanto brīvdienas.

Raidījums vēsta, ka Valsts kanceleja vairākām vizītēm klāt pievienoja arī skaidrojumu par to, kāpēc bija nepieciešams izmantot speciālos lidojumus, piemēram, pēkšņs bijušās Vācijas kancleres Angelas Merkeles vai Francijas prezidenta Emanuēla Makrona uzaicinājums, saspringtā drošības situācija neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, uzņemošās valsts lidostas slēgšana komercreisiem samita dēļ vai vairāku vizīšu virkne, pēc kuras premjers citādi nepagūtu atgriezties Rīgā, lai tur uzņemtu augstus ārvalstu viesus.

"de facto" akcentē, ka vairākos gadījumos pamatojumu specreisu izmantošanai Valsts kanceleja nesniedza, "bet citos tas nebija pārliecinošs" – piemēram, tie izmantoti, atgriežoties no neformālajām Eiropadomēm piektdienas vakarā, lai gan krietni lētāk būtu pārnakšņot viesnīcā un atlidot ar komercreisu sestdien.

Tāpat ne vienmēr ir skaidrs, vai Kariņam nebija iespējas lidot uz pasākumu iepriekšējā vakarā, piemēram, izmantojot savienotos reisus, ja tiešo reisu nav vai tie ir neizdevīgā laikā. Tāpat nav pārliecības, vai pirms lēmuma par specreisa pasūtīšanu apsvērta premjera kalendāra pārplānošana, atsakoties no kādiem pasākumiem Rīgā.

"de facto" akcentē, ka raidījuma intervija ar Kariņu notika vēl pirms informācijas saņemšanas no Valsts kancelejas, tāpēc par konkrētiem lidojumiem iztaujāt viņu nevarēja. Tomēr raidījums zināmus secinājumus izdarījis no ierakstiem Kariņa publiskajā darba kārtībā – tie liecina, ka daudzi no pasākumiem, uz kuriem lidots ar specreisiem, Valsts kancelejai nebija negaidīts notikums.