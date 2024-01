Saulkrastu virzienā atcelti reisi Saulkrasti – Rīga (atiet no Saulkrastiem 5.29), Rīga – Saulkrasti (atiet no Rīgas 6.43) un Saulkrasti – Rīga (atiet no Saulkrastiem 8.39).

Savukārt Slokas virzienā atcelti otrdienas vakara reisi: Rīga – Dubulti (atiet no Rīgas 18.24), Dubulti – Rīga (atiet no Dubultiem 19.18), Rīga – Sloka (atiet no Rīgas 20.58) un Sloka – Rīga (atiet no Slokas 22.18).