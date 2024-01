Šā gada 19. janvārī, piedaloties Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, tika atklāta jaunā Valsts drošības dienesta (VDD) ēka, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejā.

Savukārt aģentūra LETA ziņo, ka būvdarbus Brīvības ielā 207 atbilstoši "Sarma&Norde arhitekti" izstrādātajam projektam veica AS "UPB", bet informācija par projekta izmaksām netika atklāta kā klasificēta. Ēkas arhitektūra izceļas ar to, ka tās fasādei nav logu, bet tikai to stilizācijas.