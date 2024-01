Prezidents aizliegumu atbalsta gan morāli politisku iemeslu, gan ekonomisku iemeslu dēļ. Viņš uzsvēra, ka šāda tirgošanās atbalsta Krievijas kara mašinēriju. Tāpat tas ietekmē arī Latvijas lauksaimniekus. Rinkēvičs skaidroja, ka ir skaidrs, ka daļa no šiem graudiem ir nozagti no Ukrainas teritorijas, ko šobrīd īslaicīgi ir okupējusi Krievija.

"Tās diskusijas nav jaunas par to, kādā veidā liegt gan minerālmēslu, gan dažādu pārtikas preču, tostarp arī graudu, tirdzniecību ar Krieviju," norādīja Rinkēvičs, piebilstot, ka līdz šim liela daļa Eiropas Savienības valstu to nav vēlējusies darīt. "Tāpēc tādā gadījumā to iekļaut sankcijās ir diezgan pagrūti."