Deputāti ceturtdien atbalstīja priekšlikumu piešķirt 200 tūkstošu eiro līdzfinansējumu festivāla norisei no pašvaldības 2024. gada budžeta programmas "Rīgas valstspilsētas konkurētspējas un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi".

Līdzfinansējums veido teju 10% no festivāla "Positivus" kopējās tāmes un tas tiks novirzīts atlīdzībām māksliniekiem. Finansēšanas līgumu ar festivāla organizatoriem slēgs Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra".

2022. gada jūlijā festivāls pirmoreiz notika Rīgā, Lucavsalā, un abās festivāla dienās to apmeklēja attiecīgi 20 tūkstoši un 23 tūkstoši apmeklētāju, no kuriem vismaz 6000 bija no ārvalstīm, galvenokārt, Lietuvas un Igaunijas.