Kas varētu mainīties

LM rosina no 2025. gada pārskatīt bērna kopšanas pabalsta apmēru, nosakot to 250 eiro mēnesī par bērnu līdz pusotra gada vecumam. Tam būtu nepieciešams aptuveni 21 miljons eiro. Otrs variants ir pabalstu noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas, tam sasniedzot 377 eiro. Tam nepieciešams 56 miljonu eiro liels finansējums.

Pakāpeniski varētu mainīt arī vecāku pabalstu, mainot tā finansēšanas veidu un iekļaujot to valsts budžetā, nevis speciālajā. Tādējādi par 1,16% samazinātos arī valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu likme.

No 2026. gada LM rosina palielināt ģimenes valsts pabalstu par vienu bērnu no 25 uz 50 eiro.