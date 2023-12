Filozofijas profesors Raivis Bičevskis norādījis, ka konservatīvisms ir zaudējis saturu un tiek dēmonizēts, kā dēļ nepieciešams to skaidrot. Saprotu, ka jūsu šī brīža aktivitāšu mērķis ir darīt tieši to?

Jā, no vienas puses, tas ir zaudējis saturu, no otras puses, tiek dēmonizēts – tiek uzskatīts par labas sabiedrības ienaidnieku. Uzreiz ir skaidrs, ka tur ir pretruna. Viens no mērķiem manai un tagad arī konservatīvās domas konferences darbībai ir oponēt plašākai konservatīvisma jēdziena, konservatīvisma kā politiskas filozofijas iztukšošanai no satura.