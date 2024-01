Saeimas deputātiem ir atšķirīgs vērtējums par to, vai nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" būtu parlamentāriešiem jāsniedz informācija par tās īstenotajiem regulārajiem komercreisiem, izriet no trešdien, 31. janvārī, Saeimas pieprasījumu komisijā pārrunātā.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka opozīcijas politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS) pieprasījumā satiksmes ministram Kasparam Briškenam (P) norādīja, ka partija vēlējās no "airBaltic" iegūt informāciju par to, vai laikā, kad toreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) komandējumiem izmantoja speciālos avioreisus, bija pieejamas lētākas alternatīvas ar regulārajiem reisiem.