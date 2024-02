"Argumentācija, kas no pasūtītāja puses izmantota kā pamatojums līguma laušanai, neiztur kritiku un ir centiens novelt savu neizdarību uz būvnieku. Būvniecības procesā ir četri dalībnieki - pasūtītājs, būvnieks, būvuzraugs no pasūtītāja puses un autoruzraugs-projekta autors no pasūtītāja puses," sacīja Koks, norādot, ka "Velvei" kā vienai no četrām iesaistītajām pusēm nevar tik uzlikta visu šo četru pušu atbildība.