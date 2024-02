Uzņemto studentu vidū joprojām vairāk ir sieviešu – 16,5 tūkstoši jeb 57 % no kopējā uzņemto skaita. Vairāk nekā divas trešdaļas studentu (76,1 %) uzsāka pilna laika studijas un tikai 23,9 % – nepilna laika studijas. Lielākā daļa studentu (58,4 %) studijas ir uzsākuši par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 41,6 % – par valsts budžeta līdzekļiem.

Gandrīz puse (49,1 %) no uzņemtajiem studentiem, kas mācības uzsāka par personīgajiem līdzekļiem, izvēlējās sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību programmas, bet par valsts budžeta līdzekļiem – galvenokārt inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības (22,7 %) un veselības aprūpes un sociālās labklājības (19,2 %) programmas.

Studijas inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības programmās beidza 11 % no kopējā absolventu skaita jeb 1,5 tūkstoši. Kopš 2013. gada absolventu skaits Latvijas augstskolās ir sarucis par 35 % jeb 7,6 tūkstošiem studentu.

Bakalaura līmeņa programmās studē vairāk nekā puse (56,3 %) no studējošajiem jeb 41,7 tūkstoši, maģistra – 22,0 % jeb 16,3 tūkstoši, koledžas – 17,3 % jeb 12,8 tūkstoši un doktora līmeņa programmās – 4,4 % jeb 3,3 tūkstoši studentu.

CSP akcentē, ka 1936. gadā Latvijā bija 7 281 students, no tiem 70 % bija vīrieši un tikai 30 % – sievietes. Gandrīz gadsimtu vēlāk situācija ir pretēja – 2023./2024. akadēmiskajā gadā vairāk nekā puse (58,4 %) jeb 43,2 tūkstoši studējošo ir sievietes. Lielākais sieviešu īpatsvars bija 2007. gadā – 64,4 % jeb 82,2 tūkstoši.

2023./24. akadēmiskajā gadā nemainīgi lielākais sieviešu īpatsvars ir izglītības programmās (92,5 %), kurās studē 6,3 % no visiem studējošajiem jeb 4,7 tūkstoši studentu. Liels sieviešu īpatsvars ir arī veselības aprūpes un sociālās labklājības (80,5 %) programmās, kurās kopā studē 19,1 % jeb 14,1 tūkstotis studentu, kā arī humanitāro zinātņu un mākslas programmās (73,5 %), kuras kopā apgūst 7,5 % jeb 5,5 tūkstoši studentu.

Arī vīrieši gadu no gada dod priekšroku studijām noteiktās programmās – vīriešu īpatsvars nemainīgi ir lielākais inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības (73,9 %) programmās, kuras apgūst 13,4 % no visiem studentiem jeb 9,9 tūkstoši. Liels vīriešu īpatsvars ir arī dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju programmās (70,5 %), kuras apgūst 10,8 % no visiem studentiem.