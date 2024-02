No valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 069 330 eiro tiks pārskaitīti Latvijas Basketbola savienībai ( LBS ).

"Sacensību aizvadīšana Latvijā nenoliedzami sekmētu valstsvienības kvalitatīvāku sagatavošanās posmu turnīram, pozitīvi ietekmētu basketbola un sporta attīstību Latvijā kopumā, turpinot uzrunāt tās iedzīvotājus, sevišķi bērnus un jauniešus, iesaistīties vispārējās fiziskajās aktivitātēs un basketbolā, nostiprinot patriotisma jūtas, kā arī starptautiski radot interesi par valsti un veicinot turnīra skatītāju ierašanos no visas pasaules," pauž IZM.

Organizējot 2024. gada Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīru Latvijā, tajā piedalīsies trīs komandas no Eiropas un trīs komandas no citiem kontinentiem. Turnīrs norisināsies no 2024. gada 2. līdz 7.jūlijam un kopā tiks organizētas deviņs spēles.