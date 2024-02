No šā gada 1. aprīļa Talsu pašvaldības darbiniekiem noteikta četru darba dienu nedēļa, trešdien, 21. februārī, vienojās Talsu dome.

Proti, no šā gada 1. aprīļa līdz gada beigām pašvaldības darbiniekiem noteikta četru darba dienu nedēļa. Šādā gadījumā atalgojuma samazinājums būs 20% apmērā, bet to neattiecinās uz tām amatu kategorijām, kas nodrošinās iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību.

No 1. aprīļa domes vadības un deputātu atalgojums tiks samazināts par 10%. Lai gan atsevišķu deputātu ierosinājums bija noteikt atalgojuma samazinājumu 20% apmērā no 1. marta, tomēr domes deputātu vairākums to neatbalstīja. Arī komisiju locekļu atalgojums no 1. aprīļa tiks samazināts par 10%.