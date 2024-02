Krievija meklē dažādas iespējas, kā vērsties pret personām, kuras savā politiskajā un sabiedriskajā darbībā aktīvi vēršas pret Krievijas īstenoto agresīvo karu Ukrainā, un viens no šādiem veidiem ir juridisko instrumentu izmantošana Krievijas interesēs, pauda Valsts drošības dienests (VDD), komentējot izskanējušās ziņās par to, ka Krievija meklēšanā izsludinājusi ārvalstu parlamentos un valdībās esošos politiķus, tostarp, no Latvijas.