KNAB patlaban neatklāja, kāds statuss piemērots amatpersonai, kurai, iespējams, izteikts kukuļa piedāvājums, taču šonedēļ biroja izplatītajā preses paziņojumā minēts, ka kriminālprocess sākts tikai par kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu, nevis ņemšanu. Vienlaikus jau vairākkārt rakstīts, ka KNAB praksē ir bijušas lietas, kurās amatpersonas pēc kukuļa piedāvājuma saņemšanas par to labprātīgi ziņojušas KNAB un attiecīgi tām lietā piemērots liecinieka statuss.

KNAB kriminālprocesu sāka šogad 8.janvārī par iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu. KNAB iespējamā kukuļa summu nedēļas sākumā neatklāja, bet saskaņā ar likumu liels apmērs ir sākot no 50 minimālās mēnešalgām jeb 35 000 eiro. Piektdien birojā aģentūrai LETA apstiprināja, ka summa ir ne mazāk kā 50 000 eiro.

Rīgas pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie Rīgas lidostas 2022. gada 14. aprīlī tika pārdoti izsolē. Tos par 5,7 miljoniem eiro iegādājusies ar nekustamo īpašumu attīstītaju "Sirin Development" saistītais uzņēmums SIA "Cella investment 3". Abi šie uzņēmumi Lietuvā reģistrētajā holdingā "ME Holding NT".

Zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 kvadrātmetri. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no lidostas nožogotās teritorijas un pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē, virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa, kas ved uz lidostu.