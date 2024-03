Maniaks Staņislavs Rogaļovs, kuram 1984. gadā izpildīja nāvessodu par vismaz desmit Latvijā paveiktām slepkavībām, diemžēl nebija vienīgais noziedznieks, kura nodarījumi radīja plašu rezonansi sabiedrībā. Apgāds "Latvijas Mediji" tikko laidis klajā žurnālistes Lāsmas Gaitnieces grāmatu "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē", kurā apkopti un aprakstīti nežēlīgākie noziegumi Latvijā, kas pastrādāti padomju okupācijas laikā un Latvijas neatkarības pirmajos gados.

Nupat iznākušā grāmatā "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē" hronoloģiskā secībā aplūkotas 20. gadsimta otrās puses skaļākās krimināllietas mūsu valstī. Aptvertais laika posms – no 1947. gada līdz 1994. gadam, kad Latvijā viena gada laikā notika ap 400 slepkavību. Vairākas no aplūkotajām krimināllietām sabiedrībai ir zināmas, taču, laikam ejot, tās kļuvušas gandrīz vai par urbānām leģendām, kur cilvēku izdomājumi un fantāzija tālu pārsniedz realitātes robežas, norāda grāmatas izdevēji. Vairākas no šīm lietām laika periodā, kad vēl netika izmeklētas un atklātas, ļoti biedēja Latvijas sabiedrību.