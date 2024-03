Saeima ceturtdien, 7. martā, noraidīja Nacionālās apvienības (NA) iesniegto priekšlikumu palielināt gada ienākumu deklarācijā iekļaujamo attaisnoto izdevumu limitu no esošajiem 600 eiro līdz 1000 eiro, tomēr šis jautājums patlaban tiek vērtēts nodokļu izmaiņu darba grupā.

NA norāda, ka kopš tā laika vidējā alga valstī ir pieaugusi par 65,98%, no 926 eiro 2017. gadā līdz 1537 eiro 2023. gadā.

Noraidīt NA priekšlikumu aicināja deputāts Andris Šuvajevs (P), kurš informēja, ka nodokļu izmaiņu darba grupa vērtē šādu iespēju. Viņš uzsvēra, ka jautājums par attaisnoto izdevumu slieksni ir skatāms kopsakarā ar nodokļu sistēmu, nevis kā piedāvā NA – atrauti no tās.

Ministrijā atgādina, ka attaisnoto izdevumu par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām piemēro no 1994. gada, proti, kopš spēkā stājies likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

No 1995. gada tika noteikts ierobežojums, ka ziedojumu un dāvinājumu summa nedrīkst pārsniegt 20% no maksātāja gada apliekamā ienākuma. Attaisnoto izdevumu limiti periodiski tikuši pārskatīti, pēdējo reizi attaisnoto izdevumu limiti tika pārskatīti 2017. gadā un stājās spēkā 2018. gadā..

No 2018. gada noteiktas jaunas attaisnoto izdevumu normas. Attaisnotie izdevumi par nodokļu maksātāja un viņa ģimenes locekļu izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, ziedojumiem budžeta iestādēm un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajām partijām kopā nedrīkst pārsniegt 50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma (ar mērķi, lai no šiem attaisnotajiem izdevumiem lielāku labumu var gūt arī personas ar zemiem ienākumiem), bet nedrīkst būt vairāk kā 600 eiro. Par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (tātad par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos neietver ziedojumus un dāvinājumus) 600 eiro apmērā par katru ģimenes locekli.