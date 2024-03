Solvitai Vībai, Okupācijas muzeja vadītājai, pie krūtīm ir dzintara piespraude. To sauc arī par saules akmeni, tāpēc neviļus tā nēsātājus gribas salīdzināt ar gaismas vēstnešiem. Simboliski tas tā arī ir. Īstenojot muzeja mērķi, sargājot valsts brīvību, Okupācijas muzejs rītā pēc uzbrukuma vēra vaļā durvis apmeklētājiem. Pērn muzeja stāstu par Latvijas valsts brīvības izcīnīšanu sadzirdēja 120 tūkstoši cilvēku.

Par laimi, ne muzeja ekspozīcija, ne krājums nav cietis. Kā jau izskanēja no tiesībsargājošajām iestādēm, uzbrukumam ir viennozīmīgs mērķis – uzbrukt muzeja vēstures vēstījumam. "The New York Times" žurnālists Endrū Higins (Andrew Higgins) mūsu muzeju nosauca par nacionālo svētnīcu. Mēs šo apzīmējumu bieži lietojam. Tas bija uzbrukums mūsu valsts simbolam.