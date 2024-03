LIC laboratorijā uz ērču encefalītu 2023. gadā izmeklētas 199 ērces, no tām inficēta viena jeb 0,5%, savukārt uz Laima boreliozi izmeklētas 228 ērces, no kurām inficētas bijušas 70 jeb 30,7%, norāda slimnīcā.

Dodoties dabā, ir jāuzmanās no ērcēm un, atgriežoties mājās, noteikti jāpārbauda, vai kāda no tām nav piesūkusies.

Kā atgādināja RAKUS, pirmreizējā vakcinācija (pamatvakcinācija) sastāv no trim secīgām vakcinācijas reizēm norādītajā mēnešu intervālā: no 1 līdz 3 mēnešiem, no 9 līdz 12 mēnešiem. Ja kādu iemeslu dēļ trešā vakcinācijas reize nokavēta, vakcinācija nav jāsāk no jauna. Iespējami ātrāk jādodas uz vakcinācijas kabinetu un jāsaņem trešā pote.