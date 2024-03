Ko vēlas AS?

AS savā priekšlikumā pauž, ka katrs eiro, kas nonāk agresorvalstu ekonomikā, var tikt un tiek izmantots militāriem mērķiem, kalpo to imperiālistiskiem mērķiem, vairo nevainīgu civiliedzīvotāju ciešanas un paildzina nežēlīgu karu. AS vēlas, lai Ministru kabinets steidzami īstenot tādus pasākumus, kas paredz pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskas sadarbības ar agresorvalstīm.