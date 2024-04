Toreiz, 2022. gada 23. februārī, 13 gadus vecā Veronika bija pie savas tantes ģimenes Harkivas apgabalā, jo mamma bija devusies darīšanās uz pilsētu. Krievijas iebrukums abas izšķīra vairāk nekā uz gadu – Veronika nokļuva Krievijā un netika no tās ārā, kļūstot par vienu no nolaupītajiem Ukrainas bērniem.

Veronika stāsta, ka 23. februāris bija parasta diena. Lai nebūtu pa nakti jāpaliek mājās vienai, viņa bija devusies pie mammas māsas ģimenes netālu no Harkivas. “Pamodāmies no tā, ka kaut kas dārd. Izrādījās, bija sācies karš un bombardē – mēs to sapratām tad, kad virtuvē un tantes istabā sašķīda logu stikli,” stāsta Veronika.