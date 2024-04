Aptuveni 30 ukraiņu vīrieši gājuši bojā, mēģinot nelegāli šķērsot Ukrainas robežas un izvairīties no došanās karā pret Krieviju, aģentūra "Reuters" citē Ukrainas robežkontroles dienesta pārstāvi.

Ar dažiem izņēmumiem ukraiņu vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem nedrīkst atstāt valsti, jo viņi var tikt mobilizēti saskaņā ar Ukrainā izsludināto karastāvokli. Pirmdien Valsts robežsardzes dienesta paziņojumā sociālajos tīklos teikts, ka, mēģinot šķērsot Tisas upi uz Ukrainas robežas ar Rumāniju, gājuši bojā 24 vīrieši.

Novembrī publicētā britu raidsabiedrības BBC ziņojumā, kas balstīts uz datiem par nelegālu robežšķērsošanu no Rumānijas, Moldovas, Polijas, Ungārijas un Slovākijas, atklāts, ka kopš kara sākuma no Ukrainas ir aizbēguši gandrīz 20 000 vīriešu, kuri mēģinājuši izvairīties no došanās karā.