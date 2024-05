"Jūs atvērāt savas mājas tūkstošiem bēgļu un devāt viņiem pilnīgu piekļuvi savai ekonomikai. Jūs ar pūļa finansējumu iegādājāties dronus un radarus Ukrainas bruņotajiem spēkiem," savā uzrunā Lietuvas parlamentā teica Leiena, atgādinot, ka proporcionāli iekšzemes kopproduktam (IKP) Lietuva ir viena no lielākajām Ukrainas atbalstītājām pasaulē.

Leiena atgādināja, ka 2021.gadā ES austrumu dalībvalstis saskārās ar migrantu pieplūdumu no Baltkrievijas, "bet Eiropa bija vienota, un mēs kopīgi pārvarējām krīzi".

"Jūs vienmēr esat kopuši ciešus sakarus ne tikai ar saviem tiešajiem kaimiņiem, bet arī ar Skandināviju, Centrāleiropu un tālāk līdz pat Melnajai jūrai. Dzelzs priekškars to visu bija padarījis neiespējamu. Taču tagad Lietuva ir atguvusi savu likumīgo vietu Eiropā. Un tā ir bijusi atgriešanās mājās," viņa paziņoja, raksturojot Lietuvu kā "spēcīgu spēlētāju Briselē un spēcīgu partneri visām citām galvaspilsētām" un kā "Eiropas politikas virzītājspēku".

"Šī ir inovatoru un uzņēmēju valsts. Un jūsu talants tagad ir atzīts visā kontinentā. Jūsu jaunuzņēmumi ir paplašinājuši savu darbību tālu aiz jūsu robežām un iekarojuši Eiropas tirgus. Jūsu galvaspilsēta Viļņa ir augošs tehnoloģiju centrs, kas piesaista cilvēkus un investīcijas no ārvalstīm," viņa sacīja, atgādinot, ka kopš iestāšanās blokā Lietuvas IKP ir pieaudzis no 50 % no ES vidējā rādītāja līdz gandrīz 90%.