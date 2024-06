Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagari komentējis, ka teroristu grupējumam "Hamās" nevar likt "pazust". Izteikumi pastiprinājuši jau iepriekš izskanējušās šaubas par to, vai valdības kara mērķis ir sasniedzams un izpelnījušies asu atbildi no premjerministra Benjamina Netanjahu, ziņo medijs CNN.

Hagari komentāri izraisīja īsu un skaidru atbildi no Netanjahu biroja, ka Izraēlas drošības kabinets "ir definējis "Hamās" militāro un pārvaldes spēju iznīcināšanu" kā vienu no tās ofensīvas mērķiem Gazas joslā. "IDF [Izraēlas Aizsardzības spēki], protams, ir apņēmušies to īstenot," norādīts paziņojumā.