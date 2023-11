Turpinoties karam Izraēlā un Gazas joslā, nedēļas nogalē vairākas antisemītiskas akcijas pāršalca Krievijas Ziemeļkaukāzu, redzamākā no tām bija pūļa ielaušanās Mahačkalas lidostā, draudot izrēķināties ar ielidojošiem Izraēlas pilsoņiem. Nedēļas nogales notikumi publiskajā telpā tiek salīdzināti ar pogromiem, jeb pret ebrejiem vērstiem grautiņiem savulaik Cariskajā Krievijā. Kā uz to reaģēja Krievijas varasiestādes, par to šajā rakstā.